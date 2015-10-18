Steelers inactives for Cardinals game

Pittsburgh Steelers Inactives
#7 - QB Ben Roethlisberger
20 - S Will Allen
28 - CB Cortez Allen
50 - LB Ryan Shazier
74 - C/G Chris Hubbard
81 - TE Jesse James
95 - LB Jarvis Jones
Pittsburgh Steelers Starting Lineup Changes
#2 QB Mike Vick to start for Roethlisberger
21 S Robert Golden expected to start for W. Allen
51 LB Sean Spence expected to start for Shazier
Arizona Cardinals Inactives
#9 - QB Matt Barkley
14 - WR J.J. Nelson
47 - LB Shaq Riddick
57 - LB Alex Okafor
74 - T DJ Humphries
78 - T/G Earl Watford
94 - Xavier Williams
Arizona Cardinals Starting Lineup Changes
44 LB Markus Golden expected to start for Okafor**
