Steelers inactives for Cardinals game

Oct 18, 2015 at 04:45 AM


Pittsburgh Steelers Inactives
#7 - QB Ben Roethlisberger

20 - S Will Allen

28 - CB Cortez Allen

50 - LB Ryan Shazier

74 - C/G Chris Hubbard

81 - TE Jesse James

95 - LB Jarvis Jones

Pittsburgh Steelers Starting Lineup Changes
#2 QB Mike Vick to start for Roethlisberger

21 S Robert Golden expected to start for W. Allen

51 LB Sean Spence expected to start for Shazier

Arizona Cardinals Inactives
#9 - QB Matt Barkley

14 - WR J.J. Nelson

47 - LB Shaq Riddick

57 - LB Alex Okafor

74 - T DJ Humphries

78 - T/G Earl Watford

94 - Xavier Williams

Arizona Cardinals Starting Lineup Changes

44 LB Markus Golden expected to start for Okafor**

This article has been reproduced in a new format and may be missing content or contain faulty links. Please use the Contact Us link in our site footer to report an issue.

